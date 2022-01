Stiri pe aceeasi tema

- Fostul multimilionar american Robert Durst, recent condamnat la inchisoare pe viata pentru ca si-a ucis cea mai buna prietena, a murit luni in detentie, la varsta de 78 de ani, au anuntat luni avocatii sai, transmit Reuters si AFP. Durst a decedat „din cauze naturale legate de lunga lista de probleme…

- Miliardarul Robert Durst, condamnat pe viata pentru uciderea prietenei sale, a murit in inchisoare la varsta de 78 de ani, potrivit avocatului sau, citat de BBC. Durst a murit ca prizonier in California, dupa ce a pledat vinovat in septembrie pentru uciderea prietenei sale Susan Berman. A ucis-o pentru…

- Miliardarul Robert Durst, membru instrainat al uneia dintre cele mai bogate si mai puternice dinastii imobiliare din New York, condamnat pe viata pentru uciderea prietenei sale Susan Berman, a murit in inchisoare la varsta de 78 de ani, potrivit avocatului sau, citat de BBC . Chip Lewis, avocatul milionarului,…

- Cel puțin 27 de persoane au murit in flacarile ce au cuprins clinica de psihiatrie de la etajul unui imobil comercial de birouri din Osaka. Poliția a anunțat deja ca investigheaza un posibil caz de incendiere. ”Douazeci si sapte de persoane sunt in stop cardio-respirator”, au anunțat pompierii japonezi,…

- In jurul orei 21:30, pompierii militari din cadrul Detașamentului Slobozia au fost solicitați, prin apel la 112, sa intervina la un accident rutier, produs in urma derapajului unui autoturism care a intrat intr-un copac.Salvatorii s-au deplasat la locul intervenței cu o autospeciala de stins incendii,…

- O femeie de 75 de ani din Stoenești, județul Valcea a murit, miercuri, dupa ce a fost atacata de cainii vecinului sau. In acest caz a fost deschis procurorii fac verificari pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa, scrie ziarul local Vocea Valcii.Tragedia a avut loc ieri in localitatea Stoenești…

- Un eveniment tragic a avut loc in SUA, la o parada de Craciun. Cel puțin 5 oameni au murit și 40 au fost raniți dupa ce o masina a intrat in multimea care asista la eveniment. Printre victime se numara și copii. Martorii spun ca șoferul nu a incercat sa opreasca dupa ce a rupt bariera, potrivit CNN.…

- La mai puțin de doua luni dupa ce a fost condamnat pe viața, fara drept de eliberare condiționata, pentru crima asupra Susanei Berman, milionarul Robert Durst, 78 de ani, a fost pus sub acuzare luni, 1 noiembrie, de procurorul districtual din Westchester, New York, SUA, pentru uciderea fostei sale soții,…