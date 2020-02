Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat, Mike Pompeo, se afla in turneu in tarile din fosta Uniune Sovietica. Oficialul a efectuat vizite in Belarus, Ucraina, Kazahstan si Uzbekistan. In cadrul intalnirilor cu presedintii celor patru tari, Pompeo a promis sprijin din partea Statelor Unite.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va merge in Germania in acest weekend pentru a participa la conferinta pentru Libia de la Berlin si a cere sustinerea armistitiul fragil din statul nord-african si retragerea tuturor puterilor straine din conflict, a informat Departamentul de Stat, relateaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, i-a transmis luni ministrului de Externe egiptian, Sameh Choukry, „îngrijorarile” Statelor Unite privind libertatea presei și situația drepturilor omului din Egipt, informeaza AFP.În timpul unei întâlniri din Washington,…

- ​Secretarul de Stat american Mike Pompeo a ajuns joi în Maroc, unde efectuaza prima sa vizita oficiala în aceasta țara de când Donald Trump a fost ales în funcția de președinte al Statelor Unite, relateaza Dpa, citat de Mediafax.Oficialul american a fost așteptat la aeroport…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa aiba o întrevedere cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, saptamâna aceasta, la Lisabona, a informat marți Departamentul de Stat al Statelor Unite, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Pompeo va efectua o vizita oficiala la Lisabona…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca persoana care a fost ucisa in urma atacului cu grenada de duminica asupra unui vehicul ONU din Afganistan era cetațean al Statelor Unite, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis,…

- Secretarul american de stat, Mike Pmpeo, a anunțat o schimbare de poziție a Statele Unite fața de coloniile israeliene din Cisiordania, care nu vor mai fi considerate contrare dreptului internațional, relateaza AFP. Mike Pompeo, secretarul de Stat american, era de așteptat sa anuleze pozitia juridica…