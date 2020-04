Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul scriitor Andrei Novac a contestat la Ministerul Culturii si Cultelor, decizia Consiliului Judetean Gorj de a respinge dosarul de candidatura al acestuia pentru functia de director al Bibliotecii Judetene „Christian Tell“. Ieri au fost selecta...

- Biblioteca Judeteana „Christian Tell” din Targu Jiu a fost selectata in runda a doua a programului Biblionet. In scurt timp, cele 20 de biblioteci comunale incluse in proiect, precum si biblioteca judeteana vor beneficia de aparatura de ultima genera...

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București va transmite, de luni, pe pagina de Facebook, lecții predate de inspectorii școlari de specialitate, de profesori, de profesori, de reprezentanți ai Crucii Roșii și de psihologi, pentru elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal, ceilalți decat cei din…

- Biblioteca Judeteana „Christian Tell” a primit o donatie de peste 2000 de volume in franceza insa nu au cu ce sa le aduca de la Bucuresti. Conducerea intentioneaza sa infiinteze o sectie de limba franceza, cu sprijinul unei fundatii din Franta. Condu...

- Tanara Denisa Sandu a adus Gorjului doua premii la Olimpiada Nationala de Limba si Literatura Romana. Eleva din clasa a VIII-a la Scoala Generala „Gheorghe Tatarascu” din Targu Jiu, a primit in acest an premiul special la limba romana la etapa nation...

- Turiștii vor avea la dispoziție, din acest an, ecrane pe care vor fi proiectate filmulețe despre sculptorul Constantin Brancuși și operele acestuia. Achiziția celor trei echipamente a fost prevazuta in bugetul din acest an. Suma aprobata de catre aleșii locali este de 100.000 de lei. Deocamdata, nu…

- Facultatea de Litere a Universitatii "Ovidius Constanta continua traditia inceputa anul trecut si anunta reluarea cursurilor gratuite de limba si civilizatie franceza pentru elevii din clasele a XI a si a XII a. Cursurile, orientate cu prioritate catre exersarea comunicarii orale in limba franceza,…

- Anul trecut au inceput lucrarile de reabilitare la Casa Iosif Keber, situata pe strada 11 Iunie din municipiul Targu Jiu. Deși termenul limita pentru finalizarea lucrarilor era octombie anul curent, șeful Consiliului Județean, Cosmin Popescu, declara ca finalizarea construcției s-ar putea face mai devreme,…