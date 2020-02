Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT 28 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Vineri seara, la ”Romanii au talent”, un concurent va prezenta un numar pe care nu ai cum sa-l uiți prea curand. ROMANII AU TALENT 28 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV Telespectatorii vor…

- E cea mai urmarita emisiune de divertisment și, daca s-ar filma in culisele “Romanii au talent”, ar ieși cu siguranța un reality-show de zile mari. Cei patru jurați și cei doi prezentatori fac echipa buna și atunci cand camerele sunt oprite, iar Mihai Petre ne-a dezvaluit cateva detalii picante, pe…

- Noi concurenți vor veni in fața celor patru jurați pentru aobține increderea lor și a se califica in urmatoarea etapa a competiției, inediția Romanii au talent de vineri seara, 28 februarie. Și de aceasta data, momentele ii vor surprinde, emoționa sau lasa fara cuvinte: „Nu am crezut ca e posibila acea…

- ROMANII AU TALENT 2020. Juratii au vazut foarte multe momente unice in anii de experiența, pe care i-au acumulat in spatele emisiunii Pro TV. Totuși, odata cu fiecare sezon, exista noi concurenți ce reușesc sa surprinda. Cel mai bizar astfel de moment a putut fi urmparit in seara de vineri. Sezonul…

- ROMANII AU TALENT 2020. Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu și Mihai Petre, cei patru din juriul de la Romanii au talent, vor fi uimiți de momentele remarcabile care ii vor face sa aplaude in picioare. De la concurenți care vor declara: "Am venit sa demonstrez ca puterea romaneasca de creație…

- Cel de-al 10-lea sezon Romanii au talent incepe pe 7 februarie și vine cu surprize de proporții in randul concurenților. Maine, de la 20:30, in prima ediție a sezonului 10 Romaniiau talent, Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu și Mihai Petre vor fi uimițide momentele remarcabile care ii vor face sa…

- Pro TV a anuntat ca „Romanii au talent“ va reveni pe micile ecrane la inceputul lunii februarie, cu o regula noua. Juriul ramane insa in formula Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre si Florin Calinescu.