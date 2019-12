Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a alergat 9 km in scop caritabil, organismul lui Mihai Morar a cedat, așa ca, ambulanța a fost chemata in Orașul Faptelor Bune. Prezentatorul tv a avut nevoie de un cocktail de vitamine, insa a ținut sa iși linișteasca fani ca nu este vorba despre ceva mai grav. Salvarea a fost chemata la „Orașul…

- Mihai Morar a reușit in mai puțin de 24 de ore, sa stranga 100 de oradeni pentru o cursa de alergare de 9 km. Realizatorul de radio și tv este alaturi de doua fetițe, cu probleme grave de sanatate. „Azi, am alergat PAȘI PENTRU COPILAȘI. Cea mai faina tura de alergare din toata viața mea. Mulțam celor…

- Flick si Popescu au fost inlocuiți la Star Matinal, pentru o perioada, și asta pentru ca cei doi prezentatori sunt ocupați cu un alt proiect la Oradea, ”Orașului Faptelor Bune”, motiv pentru care la carma emisiunii matinale au sosit Dima Trofim și Natalia Mateuț. Dima Trofim a postat un mesaj pe Instagram,…

- Pentru al 4-lea an consecutiv, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Razvan Popescu, Flick „Domnul Rima”, Raluca Benavides, Emma, Tea Teodorescu și Adi Mihaila „The Hitman” se muta in Orașul Faptelor Bune. La fel ca in fiecare an, cu o saptamana inainte de Craciun, intre 15 - 21 decembrie, cei 8 DJ-i Radio…

- Madonna, in varsta de 61 de ani, a fost nevoita sa iși anuleze mai multe concerte din cadrul turneului Madame X din cauza unor probleme de sanatate. Concertele anulate urmau sa aiba loc in perioada 30 noiemrbie – 2 decembrie, in Boston, potrivit… Artista a anunțat, printr-o postare pe Instagram, ca…

- Andreea Banica a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le impartașește fanilor ca a ajuns la spital cu baiețelul ei, dupa ce a racit foarte tare. Artista recunoaște ca este extrem de afectata atunci cand unul dintre copiii ei trece prin asta. „Astazi am ajuns la doctor cu Noah febril! Ma…

- Campania „Orașul faptelor bune” este la a patra ediție, in primii trei ani casa de sticla a fost amplasata in Piața Universitații din București. Astfel, Oradea devine primul oraș dupa capitala care va gazdui studioul de sticla Radio ZU. Anul trecut, „peste 200 de oameni care au nevoie…

- Cristina Ich posteaza des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat in momentul in care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis ca se confrunta cu unele probleme de sanatate. Are febra și migrene, iar medicii i-au interzis sa ia…