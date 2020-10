Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mitoșeru nu s-a impacat cu Noemi, fosta sa soție. Noemi și-a bagat coada atat cat sa-l desparta pe fostul soț de cea cu care acesta vroia sa-și refaca viața și a renunțat, astfel ca Mihai Mitoșeru a ramas din nou singur. Mihai Mitoșeru nu s-a mai impacat cu Noemi. Fosta soție a intervenit atat…

- Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat in urma cu un an, aparent, fara motiv, dupa cum spune realizatorul tv. El a crezut ca separarea ii va salva, de fapt, casnicia, ca Noemi ‘se va trezi', lucru care nu s-a intamplat. Intre timp el a cunoscut o alta femeie, iar cei doi s-ar fi intalnit timp de trei…

- Invitat in direct la GSP Live, Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a recunoscut ca nu a gestionat bine conflictul intern dintre antrenorul Daniel Pancu și directorul sportiv Florin Manea. De-a lungul sezonului, cei doi s-au criticat foarte dur in presa, iar Florin Manea a susținut…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre celemai solide cupluri de la noi. Au impreuna doua fetițe, iar in acest weekend auimplinit 1 an de la casatoria religioasa. „Saptamana asta am implinit un an de la casatoriareligioasa, in primavara am facut 5 ani de cand suntem luați cu acte, iar…

- Miley Cyrus a marturisit ca simte ca a lansat celebra ei piesa ‘Wrecking Ball’ „intr-o alta viața”. Controversata cantareața a postat pe Instagram un clip cu mult-criticata piesa, iar alaturi a scris: „7 ani de Wrecking Ball. Percepția mea asupra timpului este complet anapoda. Parca s-a intamplat totul…

- Liderul uneia dintre cele mai de temut organizații criminale din lume, Azerul Nadir Salifov, a fost asasinat intr-un restaurant din Antalya. Interlopul a fost impușcat mortal in cap. De le ce a pornit totul, aflați in acest articol. Unul dintre cei mai grei interlopi a fost impușcat mortal Capul uneia…

- Cand vine vorba de fata lui tata, Jimmy Dub „se da peste cap” cu orice! Artistul a sarbatorit aniversarea fiicei sale la un restaurant de lux din Capitala, in compania prietenilor și a nașului Connect-R! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini cu invitații, care se intreceau in cadouri de senzație.

- Primul talk show online din Timișoara, PRESSALERT LIVE, revine dupa o pauza neașteptata provocata de criza de coronavirus. ”Tot ce s-a intamplat incepand cu luna martie ne-a dat planurile peste cap. Am decis ca este momentul sa reluam dezbaterile de la PRESSALERT LIVE. S-au intamplat foarte multe lucruri…