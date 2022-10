Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai valoroasa patinatoare de viteza a Romaniei, Mihaela Hogaș, de la CSM Corona Brașov, domina acest sport la nivel național. Este multipla campioana naționala la sprint – patinaj viteza, la 500 de metri și 1.000 de metri. Naționalele Romaniei au avut loc la Inzell, in Germania. Asta pentru ca Romania…

- "Ați citit articolele despre amenzile pe care le risca romanii daca nu au montate anvelopele de iarna la 1 noiembrie și sunteți nedumeriți sau panicați? Nu aveți de ce! Registrul Auto Roman va explica tot ce trebuie sa știi despre anvelopele care sunt obligatorii pe timpul iernii.Chiar daca vremea inca…

- Inflatia si cresterea costurilor, lipsa de disponibilitate a fortei de munca, lipsa de personal calificat pentru roluri-cheie, problemele ce apar in lantul de aprovizionare si razboiul din Ucraina reprezinta cele mai mari provocari pentru lideri atunci cand trebuie sa gestioneze un mediu de lucru…

- Toni Grecu, in varsta de 62 de ani, liderul trupei Divertis și realizatorul mai multor emisiuni, a fost vazut tot mai rar vazut la tv, in ultima vreme. Acesta explica ce s-a intamplat și cu ce se ocupa in prezent. „Nu e vorba despre un motiv anume! Pur și simplu, avem și noi vacanțe. In meseria asta…

- Ionela Cozmiuc a obtinut medalia de aur la simplu vasle feminin categorie usoara in cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Munchen. Sportivii prezenți in Germania au cucerit pana acum șapte medalii (patru de aur și trei de bronz).

- Federația a reunit in Polivalenta din Capitala ce are mai valoros tenisul de masa romanesc, in perspectiva Campionatului European de seniori din Germania din 13 -21 august, dar și a Campionatului continental de tineret gazduit de Cluj in septembrie.