- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 29 de ani, le-a dat o veste buna fanilor sai. Numarul trei mondial a anuntat, marti, 8 iunie, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist WTA cu prilejul turneului pe iarba de la Bad Homburg (Germania), programat in perioada 20-26 iunie. ”Salut! Am o…

- Jucatoarea romana a caștigat un set in fața Serenei Williams, dar a cedat cu 3-6, 7-5, 1-6 in turul secund, spunand apoi ca a lasat deoparte gandul ca infrunta „o legenda” Unele ocazii speciale se lasa așteptate, dar atunci cand sosesc, iți dorești sa fii la inalțime. E ceea ce s-a intamplat la aceasta…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia vor mentine deschisa mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in pofida deciziei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), conform careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei…

- Perechea romano-belarusa Andreea Mitu/Lidia Morozova s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA de la Belgrad, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. Cele doua sportive au trecut cu scorul de 6-3, 4-6, 10-5 de cuplul romano-indian Mihaela Buzarnescu/Ankita…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, care marti a implinit 33 de ani, a declarat ca in urmatoarele doua luni si jumatate va fi plecata din tara, urmand sa participe la mai multe turnee si va lega Roland Garros cu Wimbledon. Ea si-a caracterizat mai multe colege si colegi din circuit printr-un…

- Romania va avea in acest an din nou un turneu in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), Winners Open, la Cluj-Napoca, in august, au anuntat, marti, organizatorii, echipa Sports Festival, intr-un comunicat remis AGERPRES. Primul turneu WTA din istoria orasului Cluj-Napoca va avea…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, a invins-o pe poloneza Iga Swiatek (17 WTA), cu 7-5, 6-4, luni, in duelul ultimelor doua laureate de la Roland Garros, obtinand calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid. Barty, care a castigat in urma cu circa…

- Simona Halep nu a depașit complexul semifinalelor de la WTA Stuttgart și a parasit competiția in aceeași faza și in acest an, dupa infrangerea drastica cu Sabalenka. La finalul partidei, Simona a declarat ca adversara ei a jucat aproape perfect și ca nu iși poate reproșa prea multe lucruri. „Nu cred…