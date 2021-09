Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II au depistat doi cetateni din Tunisia și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv deasupra rotii de rezerva a unui automarfar. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 16 cetateni din Afganistan și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci automarfare incarcate cu diverse bunuri.

- Noua cetațeni din Siria ascunsi intr-o autoutilitara incarcata cu mobila au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cetateanul roman, sofer al mijlocului de transport care intentiona…

- 29 de oameni din Turcia, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu profile de aluminiu, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 28 iulie, in jurul orei 02.00, la Punctul de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat trei tineri din Afganistan care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu grupaje metalice. In data de 08.07.2021, in jurul orei 09.40, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni din Vietnam, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un compartiment special amenajat in remorca unui automarfar. In data de 6 iulie 2021, la Punctul de Trecere…