Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in presa a aparut informația ca Vladimir Bolea ar fi candidatul PAS pentru fotoliul de primar de Chișinau, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a venit cu precizari. Intr-un comentariu pentru protv, Bolea a declarat ca o decizie in acest sens inca nu a fost luata. Totodata, acesta…

- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va solicita Comisiei Situații Excepționale instituirea starii de urgența in domeniul agriculturii. Anunțul a fost facut de ministrul Vladimir Bolea, potrivit caruia instituirea situației excepționale este necesara in contextual secetei severe din acest…

- Noul Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, alaturi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și deputatul Ion Babici a participat la „Ziua fructelor”, eveniment care a reunit zeci de producatori agricoli și reprezentanți ai mediului de afaceri din toata țara. Evenimentul,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind revocarea ex-ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Viorel Gherciu, și cel prin care este Vladimir Bolea este numit noul ministru al Agrciulturii. Decretele au fost semnate vineri, 8 iulie, și intra in vigoare la data semnarii.…

- La cateva ore dupa anunțul privind demiterea lui Marcel Gherciu din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și numirea in locul acestuia a deputatului Vladimir Bolea, președinta Maia Sandu a semnat și decretul respectiv.

- Dupa ceremonia de investire, șefa Executivului l-a prezentat pe Vladimir Bolea echipei ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Natalia Gavrilița a menționat ca noul ministru, in calitate de șef al Comisiei parlamentare pentru agricultura și industrie alimentara, este familiarizat cu activitatea…

- Deputatul PAS Vladimir Bolea este noul ministrul al Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova. Vladimir Bolea a fost investit in funcție in aceasta dimineașa, intr-o ceremonie la care au fost prezente președinta Maia Sandu și prim-ministra Natalia Gavrilița. In cadrul ceremoniei de…

- Nu exista riscul ca Moldova sa se confrunte cu o criza alimentara. Declarația a fost facuta de ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, invitat la emisiunea PRIME TIME, de la PRIME. Gherciu a menționat ca țara noastra dispune de suficiente stocuri de alimente.