- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 18.290 pachete cu țigari de proveniența Belarus, in valoare de 214.400 lei. Totodata, in urma informarii autoritaților statului vecin despre cazul de contrabanda de la Sighet, acestea au reținut, pe malul ucrainean,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 3.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare 35.100 lei, iar un sucevean este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda in forma agravanta și trecere frauduloasa a frontierei de stat.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F.Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit ascunse in bancheta din spate a unui microbuz condus de un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana, 524 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 800 lei. In data de 12.03.2021,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea – structura a ITPF Sighetu Marmației – au oprit la ieșirea din țara o cameruneza care s-a prezentat la controlul de frontiera cu un document de calatorie francez care aparținea altei persoane. Femeia, in varsta de 32 de ani, voia sa ajunga in spațiul Schengen.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 4.300 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, in valoare de peste 51.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. O parte din țigari a fost ascunsa de catre doua femei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 800 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, in valoare de aproximativ 10.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Doi cetațeni romani, un barbat și o femeie, sunt cercetați pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 3.000 pachete țigari, in valoare de 25.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In cursul zilei de 6 ianuarie a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures…