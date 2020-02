Metrorex dispune măsuri de prevenţie pentru prevenirea contaminării cu coronavirus Metrorex va dispune in perioada urmatoare aplicarea unei serii de masuri de preventie pentru prevenirea si diminuarea riscurilor de contaminare cu coronavirus, printre care se afla dezinfectia barelor de sustinere, butoanelor de deschidere a usilor, precum si amplasarea de afise educative de informare a calatorilor.



"In trenurile de metrou se va efectua un program suplimentar de dezinfectie a barelor de sustinere si a butoanelor de deschidere a usilor din interiorul acestora cu produse autorizate de Ministerul Sanatatii. Acest program este aplicat in cadrul tuturor tipurilor de salubrizare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anuntat, marti, ca, in trenurile de metrou, va efectua un program suplimentar de dezinfectie pentru prevenirea si diminuarea riscurilor de contaminare cu coronavirus.Compania a anuntat ca ia unele masuri in contextul actual de gripa sezoniera, precum si pentru prevenirea si diminuarea…

- Pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, Metrorex a decis sa ia cateva masuri, cum ar fi: dezinfectia barelor de sustinere, butoanelor de deschidere a usilor, precum si amplasarea de afise educative de informare a calatorilor, noteaza Agerpres. "In trenurile de metrou se va efectua un program…

- Ca orice boala respiratorie, infectia cu Covid-19 poate produce simptome usoare precum: rinoree, durere in gat, febra, tuse. La unele persoane (batrani, cei cu afectiuni preexistente precum diabet sau boli de inima) simptomele pot fi mai intense, cu dificultati de respiratie si pot duce la pneumonie.…

- Comunicat. Ministerul Sanatații va completa cadrul legislativ cu masuri necesare pentru carantina și pentru managementul cazurilor suspecte și confirmate de infecție cu coronavirus (COVID-19). Direcția...

- Managerul Spitalului Municipal ”Sfinții Doctori Cosma și Damian”, Traian Andronachi, a anunțat ca incepand de astazi, la aceasta unitate spitaliceasca au fost stabilite masuri suplimentare de precauție, in contextul infecției generate de noul coronavirus. Traian Andronachi a spus ca una dintre aceste…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara, in aceasta seara, și avand in vedere situația cazurilor de imbolnavire din Italia au fost dispuse urmatoarele masuri: au fost identificate și stabilite trei locații ca spații corespunzatoare pentru carantinare.…

- Reprezentantii Ministerului Sanatatii anunta masuri de urgenta in cazul romanilor care revin in Romania din Italia, din localitatile afectate de coronavirus.Reprezentantii Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus COVID 19 , impreuna cu reprezentantii…

- Noul coronavirus (Covid-19) este un virus ce face parte din aceeasi familie de virusuri care stau la baza anumitor tipuri de raceala sau a sindromului respirator acut sever (SARS) si poate fi transmis prin: contact direct; picaturi de saliva eliminate prin tuse sau stranut; atingerea suprafetelor contaminate.…