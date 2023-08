Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul, in varsta de 38 de ani, este platit cu 1,87 milioane de lire sterline pentru fiecare postare sponsorizata, in comparație cu Kylie, in varsta de 25 de ani, care caștiga 1,47 milioane de lire sterline pentru fiecare postare. Cristiano Ronaldo promoveaza adesea pe contul sau de Instagram site-uri…

- Oficial, Threads, noua platforma sociala dezvoltata de Meta, nu fost lansata in Uniunea Europeana. Asta pentru ca modul in care functioneaza aceasta o face incompatibila cu legislatia comunitara. Threads se bazeaza pe contul de Instagram al utilizatorilor pentru acces, iar Uniunea Europeana a interzis…

- Asa cum a promis, Elon Musk a pornit programul Twitter care recompenseaza creatorii de pe Twitter. Abonatii Blue au inceput deja sa primeasca banii in cont si pentru continutul livrat pana acum. Elon Musk anunta initiativa in februarie, dar fara prea multe detalii despre modul in care va functiona ea.…

- Mark Zuckerberg a prezentat noua aplicatie de socializare a Meta, Threads, drept un refugiu ”prietenos” pentru discursul public online, facand o distinctie clara fata de Twitter, care este detinuta de miliardarul Elon Musk, transmite Reuters. ”Ne concentram cu siguranta pe bunatate si facem din acesta…

- Noua rețea sociala Threads a ajuns joi la treizeci de milioane de conturi, la mai puțin de o zi dupa ce a fost lansata de gigantul american Meta pentru a rivaliza cu Twitter, chiar daca serviciul nu este accesibil in Uniunea Europeana din cauza nerespectarii reglementarilor privind colectarea datelor,…

- Mark Zuckerberg a stat joi cu ochii pe cifrele de trafic ale noii sale retele sociale si a anuntat deja depasirea mai multor praguri de utilizare la fiecare cateva ore. Dupa primele doua ore din momentul lansarii, seful Meta anunta deja ca peste 2 milioane de oameni au inceput sa foloseasca Threads.…

- Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala Threads in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson."Tocmai am depasit 5 milioane de inscrieri in primele patru ore", a postat Zuckerberg pe contul sau oficial de Threads.Aceasta noua platforma inspirata…