Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor a precizat ca din cauza restricțiilor impuse de pandemie nu a putut ajunge la inmormantarea parintelui sau. Ultima dorinta a lui Emil Gabor de pe patul de moarte. Ti se frange inima! "Eu și surorile mele vrem sa mulțumim tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere…

- David Pușcaș are 22 de ani și este fiul adoptiv al artistei Luminița Anghel. Acesta, care locuiește intr-o garsoniera modesta, s-a plans de singuratate, intr-o filmare postata pe Internet. „Sunt dependent de oameni, moartea mea e singuratatea, stau singur de șase ani. Imi place, cand ma trezesc din…

- Va reamintim ca in județul Mureș a fost inregistrat un nou deces provocat de infecția cu Covid-19 , un barbat, 62 ani din județul Mureș, brancardier la Spitalul Clinic Județean Mureș (detalii aici). Numarul total de decese in județul nostru a ajuns la 24, informeaza prefectura Mureș. Conducerea SCJ…

- Feli Donose iși sarbatorește astazi mama, iar cu aceasta ocazie, artista i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram. Artista și mama ei au o relație speciala și petrec mult timp impreuna. „La mulți ani, mama mea! Te iubesc Ceresc! Cand n-om mai trai pe acest Pamant, promit ca am sa te caut…

- Ionela Prodan s-a stins din viața in urma cu doi ani, dupa o lupta dura cu boala nemiloasa. Artista avea 70 de ani și suferea de mai mult timp de o afecțiune a pancreasului, iar tratamentele nu mai dadeau rezultate. Astazi, fiica ei a transmis un mesaj emoționant.Anamaria Prodan a scris un mesaj pe…

- Un medic rezident de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” a postat pe Facebook o imagine in prezinta cum arata un medic aflat in prima linie in lupta impotriva Covid-19. „Cu masca și la trei ore de purtat masca… Așa arata fața mea și e abia jumatatea programului, dintr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul sau italian, Sergio Mattarella, in cadrul careia a fost abordata criza epidemiologica generata de noul coronavirus, a informat Administratia Prezidentiala. "Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de solidaritate…

- Incident bizar in Suedia, dupa ce o echipa de amatori a primit amenințari cu moartea, jucatorii fiind acuzați de faptul ca au regizat un amical pentru casele de pariuri. Cum oferta e tot mai redusa pe zi ce trece, casele de pariuri incearca sa se adapteze și sa exploateze cat mai multe evenimente care…