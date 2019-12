Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile saudite au condamnat ieri cinci persoane la moarte și alte trei la pedepse ce totalizeaza 24 de ani in dosarul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul in octombrie anul trecut, conform Reuters, citat de b1.ro. Procurorul general al Arabiei Saudite…

- Vanzarile de software si servicii digitale, in Romania, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ cu o zi obisnuita din luna noiembrie, in timp ce, de Cyber Monday, majorarea a fost de 79%, releva o analiza de specialitate, realizata de unul dintre furnizorii de solutii de monetizare…

- ”Acesti agenti sauditi au intrat in sistemele interne ale Twitter cu scopul de a obtine informatii personale despre opozanti ai regimului saudit si alte mii de utilizatori” ai retelei de socializare, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, procurorul federal din california David Anderson. ”Noi nu…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa, citeaza Agerpres. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania,…

- Recep Tayyip Erdogan a asigurat ca tara sa va continua sa sustina aflarea adevarului in legatura cu moartea lui Jamal Khashoggi. Presedintele turc a insistat ca tara sa doreste in continuare sa afle unde se afla cadavrul jurnalistului si cine a autorizat operatiunea. El a mentionat, fara…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat luni ca tara sa va continua sa sustina aflarea adevarului in legatura cu moartea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, ucis acum un an la consulatul saudit din Istanbul, subliniind ca unii dintre asasinii acestuia par sa se sustraga justitiei,…

- Printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, a spus ca isi asuma responsabilitatea asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, dar a subliniat ca a aflat despre aceasta dupa comiterea faptelor, a informat joi canalul american de televiziune PBS, noteaza agentia France Presse. Arabia Saudita,…

- La 2 octombrie 2018, Jamal Khashoggi, care colabora la ziarul The Washington Post si locuia ca rezident in Statele Unite, a fost ucis si dezmembrat in consulatul tarii sale la Istanbul de catre un comando de agenti sauditi veniti de la Ryad. "Imi asum in intregime responsabilitatea, pentru…