- Premierul Ludovic Orban indeamna la coeziune, in mesajul transmis cu ocazia Craciunului. "Sa pastram in fiecare zi dorinta de a face bine si sa ne regasim coeziunea de care avem nevoie la nivel de societate", afirma el.

- Google ureaza utilizatorilor sai „Sarbatori fericite” prin intermediul unui doodle special care apare pe prima pagina a motorului de cautare.Google sarbatorește anul acesta Craciunul cu un logo special, la fel cum a facut-o și in anii trecuți. Prima pagina a motorului de cautare se deschide astazi cu…

- Fostul principe Nicolae al Romaniei a transmis, pe contul sau de Facebook, un mesaj emoționant, la doi ani de la moartea regelui Mihai I.In postarea pe care a facut-o in mediul onliine, fostul principe Nicolae al Romaniei vorbește despre dragostea și dorul de bunici, pe care le considera unice."Dragostea…

- Champaigns, prima agentie de digital marketing dedicata magazinelor online de fashion si lifestyle din Romania, se implica in sprijinirea cauzelor organizatiilor non-guvernamentale locale. Fie ca vorbim despre educatie, protectie, sanatate, cultura sau acces la informatii, Champaigns isi pune…

- ”Dragi colegi, Am avut o discuție de patru ore in CP informal. Am spus din nou ca imi asum rezultatul obținut. Catalin Drula a prezentat detaliat campania. Au fost voci diverse, unele suparate, altele de susținere. Am simțit ca suntem o echipa. Am fost intrebat ce inseamna asumare.…

- Primaria Capitalei a transmis, vineri, o reacție la afirmațiile lui Vlad Voiculescu, potrivit carora Gabriela Firea a transmis in ASSMB mesajul ca documente privind achizițiile facute la spitalele din subordinea primariei sa fie facute pierdute. „Este exclus!”, arata PMB.Vlad Voiculescu a…

- Chastity Patterson, o tanara din SUA, i-a scris timp de patru ani mesaje pe telefon tatalui sau care a incetat din viața. Acesta a primit un raspuns care a uluit-o, relateaza pulzo.com. Chastity Patterson, din Newport, SUA, și-a pierdut tatal in urma cu patru ani și de atunci a trimis mesaje pe telefonul…

- Ziua de 25 Octombrie reprezinta un moment cu valoare de referinta atat pentru cei care poarta uniforma militara, cat si pentru intregul nostru popor. Cu ocazia Zilei Armatei Romaniei, ne inclinam cu respect in fata celor care au imbracat haina militara, purtand in suflet dragostea si devotamentul fata…