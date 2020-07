Stiri pe aceeasi tema

- "Nu te vom uita niciodata copil frumos.Pentru cine vrea sa-l conduca pe Robert pe ultimul drum, inmormantarea va avea loc, marti ora 14:00 la cimitirul Petru si Pavel!! Acesta v-a fi depus la capela cimitirului dupa ora 9:00", conform unei mesaj al familiei. Cititi si: Sinucideri invaluite in mister…

- "Este al doilea insotitor de zbor BA, pe baza Iasi, care in mai putin de un an recurge la un astfel de gest. Ambii mi-au fost colegi, am zburat in echipaj cu ei, am mancat laolalta, am glumit si am povestit de-ale fiecaruia, iar astfel de vesti ma mahnesc profund... Desi pe un zbor de Koln, #Robert devenise…

- Daniela Burlacu Visternicu are 49 de ani, este nascuta in Bucovina, in orasul Siret, dar locuieste in localitatea Barnova din judetul Iasi. Este creatoarea blogului culinar prajituricisialtele.ro.

- Barbatul fusese internat in unitatea medicala cu o zi in urma dupa mai multe tentative de suicid. In afara de acestea, pacientul isi amenintase familia cu moartea in repetate randuri. Acesta se intorsese de la dus, unde reusise sa faca rost de un ciob dintr-un ochi de geam, pe care l-a ascuns…

- Un barbat, in varsta de 40 de ani, internat marți in regim de urgenta la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi, s-a sinucis in cursul diminetii de miercuri, in una dintre rezervele unitatii medicale. El fiind cazat singur intr-un salon. "Din nefericire suicidul este o realitate psihiatrica. Pacientul…

- Medicul Carmen Dorobat afirma ca a constatat acest lucru in cazul bolnavilor care ajung la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. "Profilul pacientului este modificat. Majoritatea pacientilor au forme medii. Foarte putini au forme asimptomatice si forme usoare. Asta inseamna ca pacientul vine de…

- Zece persoane din judetul Iasi au murit dupa ce au consumat spirt contrafacut. Potrivit procurorilor de caz, administratorii unei societati comerciale au profitat de starea de urgenta si au indus in eroare cumparatorii cu privire la continutul lichidului pe care il vindeau sub denumirea de „Alcool sanitar”.

- Simptomele NEOBIȘNUITE ale coronavirusului! Au fost IGNORATE de medici pana acum! Mare ATENȚIE la așa ceva Exista cateva simptome neobișnuite ale coronavirusului ignorate de medici. De altfel, acesta pare a fi mesajul de baza pe care il transmit pacienții care au reușit sa se vindece de coronavirus.…