Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) avertizeaza asupra unor mesaje false transmise in numele institutiei prin care contribuabilii sunt anuntati ca au de platit impozite catre sistemul bugetar din Romania.

- BA5 este explicatia numarului mare de cazuri din ultimele zile din Romania, este cea mai contagioasa subvarianta de pana acum și probabil va deveni dominanta și in Romania, a spus-o chiar Simin Florescu, managerul Spitalului „Victor Babes” din București. Cei mai expusi la imbolnavire sunt cei care…

- ATENȚIE, atacuri in mediul online, tentativele de tip scam care vizeaza utilizatorii romani continua sa se foloseasca de identitatea vizuala a unor retaileri sau magazine online cu popularitate in Romania sau chiar instituții publice. In ultima saptamana, DNSC a primit multiple notificari de la utilizatori…

- OFSD Dambovița a participat la Comitetul Executiv al Organizației Femeilor Social Democrate din Romania, la Palatul Parlamentului, lucrarile au fost conduse de președintele OFSD, Doina Federovici și secretarul general, Maria Lazar! La discuții au participat președintele PSD, Marcel Ciolacu, secretarul…

- Liderul PNL Dambovița a susținut ca nu se va trece la impozitarea progresiva, exceptand bugetarii care au salariul mai mare decat presedintele, in cazul carora urmand sa se gaseasca o formula acceptata de partidele din coaliție. Senatorul Virgil Guran, vicepreședinte PNL, a abordat subiectul modificarii…

- Utilizatorii internetului din Romania continua sa fie vizați de mesaje cu oferte false de angajare, special create de infractorii cibernetici, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC). „Obiectivul principal pentru propagarea unor astfel de mesaje este sa provoace curiozitatea…