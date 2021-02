Mesaje de Dragobete. Ce să-i scrii persoanei iubite de Ziua Îndrăgostiților Pe 24 februarie, romanii sarbatoresc Dragobetele, Ziua Indragostiților in tradiția populara. Pentru cei lipsiți de inspirație, va ajutam cu cateva modele de mesaje de Dragobete. Mesaje de Dragobete pentru iubiți Te iubesc in fiecare zi și noapte, mai mult decat vei ghici vreodata.Vreau sa te cunosc mult mai mult! Sa-ți ofer multa dragoste, tone de saruturi dulci! Sper ca intr-o zi ma voi descurca cu aceasta misiune! Felicitari!A nu face absolut nimic cu tine inseamna pentru mine absolut totul! Știu ca dragostea se poate schimba uneori și sentimentele adesea pot fi ciudate. Totuși, ceea ce simt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

