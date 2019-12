Mersul Trenurilor de călători pentru anul 2020 intră în vigoare duminică Noul Mers al trenurilor 2019 - 2020 intra in vigoare incepand de duminica, 15 decembrie, si va fi valabil pana la data de 12 decembrie 2020, informeaza CFR Calatori.



Oferta de transport feroviar de pasageri pentru anul viitor este adaptata cererii pietei, atat prin optimizarea orelor de circulatie a trenurilor, cat si a capacitatii de transport, in limita resurselor disponibile, se mentioneaza in comunicatul CFR Calatori.



Conform noului Mers al Trenurilor 2019-2020, va exista un numar mediu de 1.230 de trenuri.



"In traficul feroviar de calatori intern, incepand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

