Merkel vrea relaţii constructive UE cu Turcia Ciprul si-a exprimat intentia de a bloca eventuale sanctiuni pe care UE vrea sa le impuna Belarusului, alta prioritate a majoritatii Celor 27, daca statele membre nu adopta o abordare mai dura impotriva activitatilor Ankarei in ape al carui proprietar se declara. ”Suntem hotarati sa gasim o solutie pasnica acestor tensiuni”, a declarat Merkel. ”Amintesc ca relatia noastra cu Turcia este de natura foarte complexa si ca, in pofida tuturor dificultatilor, exista o vointa reala a UE de a dezvolta o relatie cu adevarat constructiva cu Turcia”, a spus ea. Insa presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. „Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…

- Fortele armate turce vor desfasura exercitii militare in largul Ciprului incepand de duminica, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Ankara, pe fondul tensiunii continue cu Grecia in legatura cu disputa pe tema gazului in Mediterana de Est si al unor eforturi internationale de mediere, relateaza…

