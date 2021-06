Stiri pe aceeasi tema

- Dupa problemele cu alcoolul si litigiile din justitie, Mel Gibson si-a recapatat forma fizica. Fotografii recente il arata pe actor intr-o forma buna, dupa ce a trecut pe la sala de forta. Actorul american Mel Gibson, in varsta de 65 de ani, a disparut o buna vreme din peisaj. In 2010, dupa…

- Buzaul a ramas și astazi sub imperiul ploilor. Precipitațiile au cazut in cantitați mari, iar in unele localitați a cazut și grindina. La Braești, gheața cazuta a format un strat gros de bucați de grindina. Fotografii postate pe rețelele de socializare de localnicii din comuna arata pamantul acoperit…

- Idei de salopete pe care sa le porți la nunțile la care ești invitata Atunci cand ești invitata la o nunta, iți dorești sa gasești outfitul perfect. O ținuta eleganta, spectaculoasa, dar care sa iți oferer totodata libertate de mișcare. In acest sens, multe branduri vin cu o propunere inedita. Salopete…

- Editia din 2021 a festivalului muzical Download, prevazuta initial pentru vara acestui an si anulata apoi in luna martie, va avea loc in cele din urma sub forma unui eveniment-pilot la care vor putea sa participe 10.000 de spectatori, fara masti sanitare si fara distantare sociala, potrivit unei…

- Chef Sorin Bontea (50 de ani) și soția lui formeaza un cuplu de mai bine de 31 de ani. Perechea are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Iulian (24 de ani) și Miruna (18 ani). In iulie 2021, Miruna va implini 19 ani. Ce frumoasa este Miruna, fiica lui chef Sorin Bontea In mediul online, Miruna devine…

- Simon Dorante-Day, presupusul fiu al cuplului format din prințul Charles și Camilla Parker, a lansat mai multe fotografii cu acesta pentru a demonstra ca este rodul iubirii lor. Dorante-Day, presupusul fiul secret al prințului Charles cu Camilla Parker, insista in a demonstra ca are sange albastru Simon…

- Acest week-end, a inceput cu vernisajul unei expozitii de fotografie la Muzeul de Arta din Satu Mare, grupaj de instantanee semnat de artista Mira Marincas. Satmareanca și-a inceput studiile de specialitate la Liceul de Arte „Aurel Popp” din oraș, la secția textile, clasa profesoarei Nyiri Angela. Mira…

- CSA Steaua s-a impus in deplasarea cu FC Voluntari 2, scor 3-0, și revine pe primul loc in Seria 4 din Liga 3. Bogdan Chipirliu (28 de ani), fost golgeter in Liga 2, traverseaza un moment de grație la CSA. Atacantul a inscris un hattrick in victoria cu FC Voluntari 2, dupa ce runda trecuta izbutea…