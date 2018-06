Stiri pe aceeasi tema

- Guess Who s-a bagat intr-o discuție complicata cu trecutul, prezentul și viitorul in noua piesa lansata. „Timp” este lansata la aproximativ un an de cand Guess Who a lansat cel de-al treilea album, „Un Anonim Celebru”. Cea mai spectaculoasa parte este refrenul noului single, ce conține versuri din binecunoscuta…

- Janelle Monae a lansat a patra piesa de pe urmatorul sau album, “Dirty computer” ce va fi lansat vinerea aceasta. Criticii au numit piesa unul dintre cele mai puternice piese despre puterea unei femei. Deși piesa nu a fost lansata inițial cu un videoclip, se pare ca Janelle Monae știe ce face și a pastrat...…

- Noua piesa de la Carla’s Dreams este o oda adusa rebelilor ce simt totul mult prea profund. Videoclipul piesei a fost filmat in Chișinau, acolo unde trupa lucreaza pentru toate piesele, iar visual-urile sunt realizate in stilul caracteristic Carla’s. “A​ceasta piesa este dedicata celor care au avut…

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…

- What’s UP a lansat piesa “Doare”, single in care artistul iși canta povestea. In videoclip artistul este regasit pe malul marii, ingandurat, iar versurile evidențiaza sinceritatea cantarețului și sentimentele puternice. „«Doare» este cea mai matura și emoționanta piesa a mea de pana acum. Este despre…

- Giulia ne da fiori cu noua piesa, creata in colaborare cu Irina Rimes pentru partea de compoziție. Piesa trezește la viața in preajma primaverii și arata care sunt lucrurile din care izvorasc sentimentele și care ne dau fiori. Piesa “Imi da fiori” te face sa visezi, sa suspini și sa o pui pe repeat,…

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…