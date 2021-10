Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri din Romania solicita Patriarhului Daniel sa dea un mesaj clar populatiei sa se vaccineze si Guvernului sa introduca obligativitatea certificatului verde in toate activitatile, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor, se arata intr-un comunicat emis vineri de Romanian Business…

- Intr-un interviu pentru RFI, șeful Camerei Deputaților a afirmat ca prin toate acțiunile din ultimele 3 luni, președintele Klaus Iohannis "nu a facut altceva decat sa distruga PNL, sa distruga coeziunea, sa afecteze pe termen lung interesele fundamentale ale Romaniei”.Orban mai afirma ca discuția legata…

- Profesorii si medicii care refuza sa se vaccineze sau sa se testeze ar putea fi penalizati salarial, a declarat Florin Citu, noul presedinte al PNL. Si asta intrucat cele doua categorii profesionale sunt considerate modele de urmat in societatea romaneasca, insa doar 40- din fiecare din cele doua categorii…

- PSD solicita Ministerului Educației și Ministerului Sanatații sa ajunga urgent la un acord cu privire la organizarea testarii anti-covid in unitațile de invațamant, astfel incat in noul an școlar toți elevii din Romania sa poata participa cu prezența fizica la cursuri. „Testarea anti-covid reprezinta…