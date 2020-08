Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat astazi ca Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei. Acestea ar putea fi decise la Consiliul European din 24 septembrie, ca raspuns la diferendul intre Atena si Ankara privitor la Mediterana Orientala, relateaza Reuters. Uniunea Europeana…

- Yavuz va fi insotita de alte trei nave turcesti, potrivit unui anunt maritim, care a adaugat ”avertismentul puternic ca toate vasele sa nu intre” in zona respectiva. In ultimele saptamani s-a agravat un blocaj intre Turcia si Grecia, tara membra a UE, referitor la drepturile de explorare marina a petrolului…

- Grecia și Turcia, state membre NATO, iși disputa o zona maritima din estul Marii Mediterane, dupa ce aici au fost descoperite, in ultimii ani, zacaminte de gaze naturale. Grecia cere intervenția Uniunii Europene, dupa ce Turcia a trimis o nava de exploare a gazelor in zona disputata de cele doua țari.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a cerut joi Uniunii Europene sa impuna sancțiuni împotriva Turciei datorita „violarii” apelor teritoriale ale Greciei și Ciprului, relateaza Reuters.Tensiunile dintre Atena și Ankara au crescut în ultimele zile datorita rezervelor…

- Turcia si-a declarat miercuri 'dezamagirea' fata de neincluderea sa pe lista tarilor din care se poate calatori catre Uniunea Europeana, începând de la 1 iulie în contextul pandemiei, Ankara cerând 'repararea acestei erori', transmite AFP.'Traim dezamagirea…

- Uniunea Europeana ar trebui sa semneze un acord cu Turcia privind migrantii, document care va reduce fluxul de migranti peste frontierele turce, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta marti, la Ankara, cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, informeaza Reuters…

- Cresc tensiunile intre UE și Turcia. Bruxellesul cere Ankarei sa opreasca forajul ilegal de explorare a gazelor in largul apelor Ciprului Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut Turciei sa inceteze forajul ilegal de explorare a gazelor naturale in largul apelor Ciprului in cadrul unei intalniri…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut Turciei sa inceteze forajul ilegal de explorare a gazelor naturale in largul apelor Ciprului in cadrul unei intalniri cu oficiali ciprioti, desfasurata joi la Nicosia, informeaza AFP. "Forajul ilegal al Turciei trebuie sa inceteze", a declarat…