Profita de avantajele oferite de autoturismele pe cutie automata de viteze

Daca pana in urma cu ceva timp piata auto din tara noastra era in mare parte reprezentata de autoturisme pe cutii manuale de viteze, in ultimii ani numarul autoturismelor pe cutie automata a crescut constant. Astfel, tot mai multi soferi pot sa opteze… [citeste mai departe]