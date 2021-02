Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Rose Leslie si Kit Harington, cunoscuti din serialul „Game of Thrones”, au devenit parinti, iar un reprezentant al cuplului a confirmat pentru revista People ca ei au un baiat. Page Six a publicat marti mai multe fotografii realizate în Londra, în…

- ASSA ABLOY Romania, filiala a grupului suedezo – finlandez cu același nume și reprezentantul brandului Yale pe plan local, dar și unul dintre jucatorii de top ai pieței de soluții de acces, estimeaza ca romanii intersați de produse smart home aloca aproximativ 1.000 de euro pentru achiziția unui sistem…

- Liberalizarea prețurilor la energia electrica. Cum pot evita consumatorii casnici scumpirea electricitații, de la 1 ianuarie 2021. Prețurile ar putea crește cu pana la 26% Piața energiei electrice va fi liberalizata complet, incepand cu 1 ianuarie 2021, iar consumatorii care raman cu vechile contracte…

- Raportul, redactat de cercetatorul OMS Francesco Zambon impreuna cu alți 10 colegi din Europa, a fost finanțat de guvernul Kuweitului cu obiectivul de a furniza informații țarilor in care coronavirusul nu ajunsese inca, Italia fiind prima țara europeana grav afectata de pandemie și una din primele la…

- Polițiștii din Mehedinți au deschis un dosar penal dupa ce reprezentantul unei primarii din județ a oferit daruri mai multor cetațeni pentru ca aceștia sa voteze cu un anumit partid. Potrivit IPJ...

- Florin Cițu, ministrul finanțelor publice, a facut o serie de anunțuri de mare interes, in timpul vizitei efectuate la Timișara. Oficialul a declarat ca se va aproba, in curand, ordonanța care va introduce factura electronica, o inițiativa ce va aduce un venit in plus la ... The post Ministrul finanțelor…

- – Libertatea mass-media in Europa s-a deteriorat. Eurodeputații deplang hartuirea jurnaliștilor și atacurile impotriva lor, in special din partea politicienilor . – Comisia Europeana trebuie sa evalueze in mod regulat nivelul de interferenta al guvernelor și transparența structurilor de proprietate…