- Romania participa la Campionatele Europene de Lupte de la Zagreb, Croația, cu 17 sportivi. Alexandra Anghel a obținut medalia de aur la categoria 72 de kilograme dupa ce a invins in finala o sportiva din Turcia. 4-4 la patru a fost scorul, dar sportiva din Romania a beneficiat de regula conforma careia,…

- CS Juvenes s-au intors cu cate o medalie de aur și de bronz , de la Campionatul Est European de Motocross de la Krinides, Grecia. Evenimentul a avut loc in perioada 8-9 aprilie, iar felicitarile merg spre Ionuț Cojanu (loc 3 obținut la clasa seniori) și Aida Cojanu (loc 1 la clasa fete)! Aida și Ionuț…

- In acest weekend, la Piatra Neamț, peste 450 de luptatori au concurat pe saltelele din Sala Polivalenta, cu gandul la medalii. ACS Lupte BSG Targu Mureș a avut o prestație foarte buna, care i-a adus urmatoarele rezultate: Sover Hanna, Valeria Flocea, Andrei Covalschi și Laurentiu Florea – medalii de…

- In perioada 24-25.03.2023, Familia de suflet Jaguar Academy Mureș a participat la Cupa RETEZAT la Taekwon-do ITF desfașurata in Hațeg , cu un lot format din 27 sportivi , 1 antrenor , 2 instructori , 3 arbitri și a obținut urmatoarele rezultate: Achim Ayana Locul II – tull echipa . Bartos Camelia Locul…

- Aflata la primul sau concurs rezervat senioarelor, gimnasta Sabrina Voinea, in varsta de doar 15 ani, a cucerit, sambata, doua medalii de aur la puternicul concurs de la Doha, din Qatar, din cadrul Cupei Mondiale. Sabrina s-a impus in finalele de la barna și sol, dupa ce vineri, in finala de la sarituri,…

- Timp de doua zile sportivii nostri au participat la concursul internațional " Tavaszvaro nemzetkozi uszoverseny " de la Hodmezovasarhely ( Ungaria ) unde au reusit sa obțina un numar de 35 medalii.Rezultatele sunt urmatoarele :Feiffer Vazul ( n.2015 )2100 m spate, 50 spate3100 m craul, 50 craul, 50…

- La cupa Ballo Francisc, un Turneu internațional de lupte libere, cu o participare numeroasa de 200 de luptatori la Targu Mureș, ACS Lupte BSG a participat cu 10 sportivi, grupa de varsta 2010-2015 obținand urmatoarele rezultate: Barabas Rianna Flocea Valeria Butyurka Akos Barabas Arpad Budau Stefan…

- Bilantul nationalelor individuale de junioare U18 ale CS Electromures Romgaz Targu Mureș:1 medalie de aur 1 medalie de argint 1 medalie de Arena de popice Conpet din Ploiesti a gazduit timp de trei zile, finalele Campionatului National individual, rezervat juniorilor U18, fete si baieti, la toate cele…