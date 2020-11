MaZETEA PSD de la Maramureș De cand Gabriel Zetrea a fost impus de Liviu Dragnea ca președinte al PSD Maramureș, aceasta organizație a devenit feuda personala a acestuia. Cine nu l-a periat, mangaiat sau pupat in fund pe Zetea a fost zburat din organizație sau de pe funcțiile din administrația publica locala sau chiar centrala. Altfel spus, cine n-a stat la masa cu Zetea ori nu a dansat pe ritmul impus de el a cazut imediat in dizgrație. Cu el la butoane, PSD Maramureș a pierdut trei randuri de alegeri – europarlamentare, prezidențiale și locale, dar și sprijinul multor primari și membrii de partid. Dar, așa cum e la poker,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul are un potențial turistic extraordinar. Fie ca vorbim despre natura, tradiții sau obiceiuri, Maramureșul este un univers care ar putea atrage atat romani din alte zone ale țarii, cat și straini curioși din intreaga lume. Impreuna cu Ionel Bogdan, președintele CJ, lucram la brandul județului,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede scutirea de impozite a terenurilor din insule, grinduri si alte suprafete de uscat pe care se desfașoara activitati economice de agrement, turism, etc. Proiectul de lege a fost inițiat de Șerban Nicolae și amendat în Camera Deputaților.…

- O vorba din popor spune ca niciodata cainele nu pleaca de la macelarie. De ce? Pentru ca acolo are tot timpul ceva de ros. Și unul dintre cele mai gustoase ciolane de ros se afla la Primaria Capitalei și la cele șase primarii de sector. La alegerile locale din 2016, PSD-ul condus de Liviu Dragnea caștiga…

- Dupa ce Elisabeta Lipa, fost ministru al Sportului in Guvernul Ciolos, a ajuns consilier general in Capitala din partea PSD, alti doi fosti ministri in guvernul tehnocrat se pregatesc sa ajunga in functii alese din partea social-democratilor.Negocierile PSD Cluj cu Patritiu Abrudan, managerul…

- Situație inedita in comuna suceveana Botoșana, unde actualul primar in funcție, Ioan Ghiața, candidat din partea PNL, il are drept contracandidat la alegeriler locale programate pe 27 septembrie pe... Ioan Ghiața, din partea PSD, a observat Monitorul de Suceava.Cei doi Ghiața sunt vecini, dar nu sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat de nenumarate ori ca este „foarte multumit” de felul in care guvernul Orban gestioneaza criza generata de noul coronavirus, precizand ca masurile luate pana acum i se par potrivite. Același mesaj de susținere totala pentru cabinetul Orban l-a avut și dupa ultima…

- Președintele USR, Dan Barna, susține ca a urmarit Congresul PSD și remarca ca oamenii care ii erau apropiați lui Liviu Dragnea vorbesc acum despre reforma și modernizare.Citește și: Cozmin Gușa, date din sondajele interne ale PSD și PNL, pentru Capitala: Firea a luat un avans considerabil…

- Liberalii au solicitat retrimiterea la comisie a proiectului de lege care vizeaza respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Insa, nu au avut succes. Au fost 78 de voturi pentru, 127 contra și 5 abtineri, scrie Agerpres. In favoarea propunerii s-au exprimat…