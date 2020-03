Stiri pe aceeasi tema

- Securitatea și sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitaților avand ca scop asigurarea condițiilor optime in desfașurarea procesului de munca, apararea sanatații, integritații corporale și a vieții angajaților și a altor persoane implicate in procesul de munca. Persoanele fizice si operatorii…

- Ministerul Sanatatii a aprobat, vineri, achizitionarea unui aparat ”Real Time PCR” pentru judetul Buzau, care va ajuta la testarea cat mai rapida a persoanelor suspecte de coronavirus. Echipamentul in valoare de 300.000 lei va fi amplasat in cadrul Directiei de Sanatate Publica.

- In urma cu puțin timp, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea au trimis un comunicat de presa prin care anunța ca astazi, numarul vrancenilor carantinați in spațiile special amenajate a ajuns la 25. ,,La nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele…

- Cativa antreprenori si-au oferit serviciile Directiei de Sanatate Publica din Constanta pentru a forma o echipa cu care sa mearga pe teren si sa dezinfecteze spatiile expuse riscului contaminarii cu coronavirus.

- Analizele efectuate astazi la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș Timișoara in cazul unei femei de 26 de ani din județul Hunedoara au confirmat infecția cu COVID – 19. Femeia este in stare stabila și va fi internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, conform procedurilor.…

- Capitala Europeana a Culturii dorește sa reaminteasca tuturor operatorilor culturali ca, in urma situației deosebite cauzata de virusul COVID-19, evenimentele culturale cu un numar de peste 200 de participanți, trebuie sa dețina avizul Direcției de Sanatate Publica, iar cele cu peste 1000 de participanți,…

- Filarmonica „George Enescu” a anuntat reprogramarea tuturor concertelor programate in perioada 10 - 22 martie, in absenta unei aprobari din partea Directiei de Sanatate Publica.„In urma extinderii epidemiei virale de Covid-19 si a recomandarilor oficiale in privinta luarii de masuri de preventie,…

- Reguli la frontiera pentru prevenirea raspandirii viruslui COVID-19 Foto: Arhiva. În punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului Arad, în intervalul 24.02.2020, ora 8-25.02.2020, ora 8, au completat chestionare aproximativ 410 persoane care au declarat ca provin din…