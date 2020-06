Măștile promise de Guvern vor ajunge la românii vulnerabili după pandemie: Surprize – surprize Mai exact, liderul ALDE ii suspecteaza pe liberali ca ar fi pus la care un plan pentru a masca faptul ca licitatia pentru mastile de protectie ar fi fost facuta cu dedicatie. Totodata, Tariceanu susține ca maștile nu vor ajungea prea curand la persoanele care au reala nevoie de ele. "Surprize – surprize cu maștile pentru persoanele vulnerabile! La modul cum se mișca Guvernul Orban, maștile promise inca din luna mai vor ajunge la romanii care au nevoie de ele dupa ce trece și starea de alerta, dupa ce trece și pandemia, dar, cel mai probabil, in timp pentru campania electorala! Nici nu s-a terminat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, critica guvernul pentru licitația privind maștile de protecție destinate persoanelor vulnerabile și acuza „un aranjament”. Liderul ALDE susține ca licitația a fost contestata la solicitarea Guvernului pentru „a caștiga timp”.

