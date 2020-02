Mașini avariate după ce acoperișul unui service auto a fost smuls de vânt FOTO Vantul puternic a smuls acoperișul unui service auto din Caransebeș, resturile prabușindu-se peste mai multe mașini aflate in apropiere. „In jurul orelor 12.10, un echipaj de pompieri cu o autospeciala, din cadrul Detasamentului de Pompieri Caransebeș, a intervenit de urgenta la un eveniment de cadere a unui acoperiș al unui service auto, care a cazut […] Articolul Mașini avariate dupa ce acoperișul unui service auto a fost smuls de vant FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

