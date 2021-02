Mașină lovită de tren, în județul Timiș. Șoferul a ajuns în stare gravă la spital Trenul R 2231 care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara Nord a surprins și lovit, in jurul orei 6.00, un autoturism, la trecerea la nivel semnalizata cu IR, de la Km 6+360. In tren se aflau 30 de calatori care nu au necesitat ingrijiri medicale. In autoturism se afla doar șoferița care, in urma impactului, a ramas incarcerata. Victima a fost extrasa de echipajele de descarcerare și predata in stare de inconștiența, dar cu semne vitale, unui echipaj SMURD cu medic, care a transportat-o la spital, scrie și realitateadetimis.net .Pompierii au intervenit cu o autospeciala de prima intervenție,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav la intrare in localitatea Satu Nou. Un pieton tanara a fost lovit de un autoturism.Astazi, in jurul orei 18.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22C, dinspre Cernavoda catre Medgidia la intrare in localitatea Satu Nou .Deplasati…

- Un copac cazut chiar pe carosabil a provocat un grav accident la Magdacești, Criuleni. Un tanar de 29 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a izbit cu masina in arborele prabușit. Șoferul a fost transportat la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala.

- Tânarul de 19 ani din Dej care a produs accidentul pe drumul spre Beclean se afla în mașina împreuna cu alte doua persoane și nu a putut fi testat cu aparatul etilotest la locul accidentului din cauza ranilor grave. „Doua autospeciale…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in municipiul Brașov. O persoana este grav ranita, inconștienta, dupa ce a fost lovita de un autoturism pe strada Carpaților. Se intervine la fața locului cu doua echipaje SMURD, iar in aceste momente se efectueaza manevre de resuscitare. Revenim…

- Pompierii din Campeni intervin in localitatea Ghețari din comuna Garda de Sus, pentru acordarea primului ajutor unui barbat in varsta de 55 de ani, care a fost lovit de un cal cu copita in zona capului. Din primele informații, victima prezinta sangerari la nivel frontotemporal, fiind in stare semiconștienta…

- In aceasta seara, s-a produs un grav accident feroviar. Trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism la nivelul de trecere cu cale ferata pe strada Nordului din localitatea Sangeorgiu de Mureș. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș pentru descarcerarea persoanei…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe pe raza localitații Rașca. O mașina a lovit un cap de pod, dupa care a cazut in albia unui parau. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, șoferul, in varsta de 27 de ani, a ramas incarcerat, cu picioarele prinse sub…