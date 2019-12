Maşina care a ajuns la un kilometraj record. Care este singura piesă înlocuită la 869.000 KM Proprietarul masinii este un francez care a dezvaluit secretul longevitații: doar el a condus aceasta mașina. La partea mecanica a intervenit foarte puțin, deoarece doar ambreiajul a fost inlocuit 660.000 km, in rest piesele sunt cele originale din fabrica. In decursul timpului șoferul a mai schimbat anvelope, baterie și frane, dar acestea pot fi trecute la consumabile. Surprinzator, evacuarea și amortizoarele sunt inca originale, ca și tapițeria de altfel, care insa incepe sa prezinte semne de oboseala. Motorul insa ramane "un luptator". Spre deosebire de alte versiuni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care ai pornit motorul, pleaca! „Incalzitul mașinii”, un obicei tradițional romanesc, laolalta cu datul șpagii, aruncatul de gunoaie pe geam și scuipatul de semințe pe jos, cresc poluarea, nu o scad.Daca ai unde, oprește mașina, in loc sa staționezi cu motorul pornit.Daca iți aștepți…

- Flacari uriașe au ieșit vineri seara dintr-o mașina, la Cluj-Napoca. In jurul orei 19, pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru a stinge flacarile ce au cuprins un autoturism pe strada Sfantul Ion, din municipiul Cluj-Napoca. Proprietarul era inconștient, cazut in afara autoturismului.…

- Surprinzator sau nu, nu este atat de neobișnuit sa iți uraști partenerul din cand in cand – exista insa cateva modalitați prin care sa poți elimina acest sentiment negativ. Potrivit Women’s Health Magazine , este imposibil sa traiești cu cineva fara sa te enerveze din cand in cand comportamentul sau…

- Momente de groaza la bordul unui avion, dupa ce motorul avionului s-a defectat in aer, la puțin timp dupa ce a decolat din Republica Dominicana, scrie b1.ro.Aeronava a inceput sa aiba probleme la puțin timp dupa ce a decolat din capitala Santo Domingo catre Miami.

- Motorul fiecarei masini consuma ulei, insa una este sa se duca 100 de mililitri la 10.000 de kilometri si cu totul altceva cand suntem nevoiti sa punem un litru de ulei la fiecare 1.000 de kilometri. In acest ultim caz, este evident ca avem probleme la masina, iar acestea pot avea mai multe cauze.

- O femeie din judetul Olt a sunat la 112 in dupa-amiaza zilei de luni, 14 octombrie, lasand de inteles c-ar fi sechestrata intr-o masina. Filmul oficial al depistarii reclamantei nu ar avea nicio legatura cu ce s-a intamplat in realitate si nici cu procedura prin care masina a fost identificata in cateva…

- ​Ferrari a prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt doua noi modele -F8 spider și 812 GTS - ambele atingând 100 km/h în mai puțin de 3 secunde și fiind programate sa ajunga la clienți în a doua parte din 2020. Prețurile sunt de 336.000 euro pentru 812 GTS și de 262.000 euro la F8…

- Carabinierii din Roma, Italia, au capturat un italian de 42 de ani acuzat ca a batut si jefuit cel putin trei dame de companie romance. Barbatul era cautat inca de la inceputul anului, dupa ce una dintre victimele sale a reusit sa-l fotografieze atat pe el, cat si masina acestuia. Conform Roma Today,…