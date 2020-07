Stiri pe aceeasi tema

- Masca va fi obligatorie in toate spațiile publice deschise in Dambovița. Decizia aparține prefectului Aurelian Popa, care a declarat ca județul este roșu, cu un numar foarte mare de infectari. Masura privind obligativitatea maștii de protecție in spațiul public se va aplica de joi, 30 iulie, transmite…

- Un comitet județean pentru situații de urgența a decis, marți, ca masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, in toate spațiile inchise publice și private și in aer liber, acolo unde sunt mai mult de doua persoane. Masura intra in vigoare de miercuri dimineața in tot județul…

- De ieri, in Belgia, au intrat in vigoare noi masuri pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Este obligatorie purtarii mastii de protectie in piete, pe strazile principale si in cladirile publice. Masura este valabila și in restaurante, cu exceptia situatiei in care oamenii sunt asezati la mese.…

- Masca este obligatorie de astazi in Franța in toate spațiile publice inchise. Masura se refera la magazine, supermarketuri, banci, teatre, cinematografe, sali de sport și parcari acoperite.