- Masca de protecție devine obligatorie și in spațiile publice deschise pe tot parcursul zilei in județul Prahova, este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU). ″Incepand din data de 10 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau a decis sa instituie obligativitatea purtarii maștilor de protecție in toate spațiile publice inchise și deschise pe raza intregului județ. In cazul unei suspiciuni de infectare cu SARS-COV2, persoanele in cauza se izoleaza intr-un spațiu ales voluntar…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis, sambata, ca purtearea maștii este obligatorie in spațiile publice deschise. Excepție de la aceasta masura fac Piața Victoriei și centrul istoric al orașului.„Se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, a decis ca de sambata, ora 19.00, devine obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise este obligatorie, cu exceptia Pietei Victoria si a centrului istoric din Timisoara, potrivit news.ro.„Se instituie obligativitatea…

- Obligația de a purta masca de protecție in aer liber se extinde. Giurgiu devine al unsprezecelea județ in care aceasta devine obligatorie in spațiile publice deschise. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- De maine, portul mastii devine obligatoriu si in spatiile deschise din municipiul si judetul Iasi. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis cu putin timp in urma asupra acestei masuri de preventie, desi Iasul nu inregistreaza salturi mari in ceea ce priveste cazurile noi zilnice de imbolnavire…

- Grupul tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Galați a adoptat miercuri o hotarare prin care se impune obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele de peste 5 ani...