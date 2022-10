Masca de păr cu ulei de ricin și ghimbir. Cum o poți prepara acasă Masca de par cu ulei de ricin și ghimbir. Cum o poți prepara acasa. Uleiul de ricin este extrem de cunoscut pentru proprietațile sale asupra parului. Atunci cand este combinat insa cu sucul de ghimbir, efectele sunt și mai bune. Iata cum prepari acasa masca cu ulei de ricin și ghimbir. In primu rand, ai nevoie de urmatoarele ingrediente: 2 linguri de ulei de ricin, un ou intreg și trei linguri de suc de ghimbir. Se bate oul, se adauga uleiul și sucul de ghimbir. Masca se aplica pe parul uscat și se lasa sa acționeze pana la doua ore. Deasupra parului se pune o plasa sau un prosop cald, astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

