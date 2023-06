Soția fostului deputat și fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, Corneliu Bichineț, va fi inmormantata astazi. Femeia s-a stins in somn, in apartamentului fiului ei din Bruxelles, iar cei din jur au ramas șocați de vestea tragica și spun ca nu se așteptau. In cele din urma, trupul neinsuflețit al acesteia a fost adus in țara, iar inmormantarea va avea loc astazi in Negrești, localitatea natala a femeii.Pana sa fie lovita de tragedie, familia se pregatea insa de un eveniment fericit. De altfel, cei doi soți mersesera in Bruxelles tocmai pentru a face ultimele pregatiri pentru nunța fiului…