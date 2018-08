Stiri pe aceeasi tema

- Printre protestatarii care au participat la mitingul din 10 august, de la Bucuresti, s-a numarat si Corina Bonte, o zalauanca de 23 de ani, care traieste in Anglia de cativa ani. A stat in primele randuri ale multimii, cu aparatul de fotografiat in mana, pentru a surprinde evenimentele din Piata Victoriei,…

- Canicula a devastat culturile de grau din nordul Europei, in vreme ce in regiunea Marii Negre o combinatie de vreme extrem de uscata si ploi prea abundente a compromis la randul ei recoltele, facand probabila cresterea preturilor, informeaza agentia Reuters.

- Pretul lemnelor de foc ar putea creste semnificativ la iarna, dupa ce alesii au modificat Codul Silvic. Potrivit legii care a trecut de Parlament, marile companii vor putea taia arbori fara sa fie obligate sa asigure si necesarul pentru oameni. Unii dintre alesi au avertizat ca firmele vor pastra toata…

- Doina Popescu-Braila este de parere ca incidentul in care a fost implicata este simptomatic pentru Romania de azi, in care falsele valori sunt promovate cu insistenta, iar manipularea este o moda. Scriitoarea braileana crede ca o parte de vina apartine si oamenilor buni, care prefera sa stea deoparte.

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Joi, acesta a crescut la 2,95%. Vineri, indicele a crescut la 3,09%, cel mai mare nivel din 30 septembrie 2014, cand a fost 3,10%. Citeste si: Euro atinge MAXIMUL…

- Anunțul PSD privind modificarile pilonului 2 de pensii, reprezinta o "veste foarte proasta". Declarația ii aparține președintelui Klaus Iohannis, care susține ca este nevoie de clarificari pe acest subiect.

- Un șofer roman a filmat accidentul din Ungaria , in care alți noua conaționali și-au pierdut viața. Barbatul a trecut prin locul in care a avut loc tragedia, dupa doar cateva momente. “Asta-i de la noi din zona”, se aude barbatul cum spune pe inregistrare, in timp ce filmeaza vehiculele complet distruse. …

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, in cadrul evenimentului de lansare a editiei din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat instituita prin HG 807, ca legea privind evaziunea fiscala va fi schimbata in scurt timp, motivand ca actuala legislatie este "proasta si creeaza…