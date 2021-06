Stiri pe aceeasi tema

- Deja nu mai este un secret ca Oana Roman și Marius Elisei au decis sa mai dea o șansa relației de iubire dintre ei doi și se pare ca acest lucru merge ca pe roate. Cei doi se afișeaza din nou impreuna și vorbesc despre cat de multa fericire le aduce dragostea pe care și-o poarta unul celuilalt in suflet.…

- Dupa ce au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au confirmat ca s-au impacat. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Cum a fost surprins cuplul? Este confirmat! Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat Marius, Oana și fiica…

- Marea impacare sta sa se apropie cat de curand sau poate ca deja s-au impacat. Vorbim despre Oana Roman și Marius Elisei care acum sunt la mare alaturi de fiica lor. Cei trei s-au fotografiat impreuna, iar vedeta Antena Stars a ținut sa scrie in dreptul imaginii: ”Familie”, insoțit de o inimioara.

- In urma cu doar cateva minute, Marius Elisei a anunțat public, la Antena Stars, ca-și dorește din suflet o impacare cu Oana Roman. In ciuda acestui fapt, fostul soț al vedetei a marturisit ca nu le insoțește pe ea și pe fiica lor in vacanța de pe Coasta de Azur, in care vor pleca curand. Iata care este…

- Oana Roman a marturisit ca dupa divorțul de Marius Elisei a urmat o perioada grea pentru fiica lor. Vedeta a precizat ca micuța Isabela simte lipsa tatalui, deși se intalnește mai tot timpul cu el.

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Ziua Copilului, impreuna cu fiica lor, Isabela. Chiar daca au divorțat, cei doi petrec mult timp impreuna, de dragul copilului. Mai mult, recent, cei trei au fost plecați cateva zile la munte. „Deocamdata cadourile nu și-au facut apariția, pentru ca am avut o…

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Paștele impreuna chiar daca au divorțat. Cei doi au dus-o pe fiica lor Isabela intr-o mica vacanța. In urma cu cateva zile, pe 29 aprilie, Oana Roman dezvaluia ca sarbatoarea Invierii o va petrece alaturi de cei dragi. Din planurile ei nu l-a exclus atunci pe…

- Oana Roman a facut o dezvaluire inedita in aceasta seara la Antena Stars. Frumoasa vedeta a declarat ca fetița ei, Isabela, nu mai vrea sa doarma deloc singura, dupa ce tatal ei, Marius Elisei, a plecat de acasa. Totodata, fiica lui Petre Roman a spus ca cea mica a fost destul de destabilizata in aceasta…