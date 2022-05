Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii Marius Budai a explicat, marti, ca liderul PSD Marcel Ciolacu vorbea de acordarea anumitor deduceri pentru persoanele cu salarii mai mici, atunci cand a lansat ideea impozitarii progresive si nu se referea la introducerea unor cote mai mari de impozitare. „Cand a vorbit Marcel Ciolacu…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca PSD si PNL vor sa creasca taxele si sa introduca impozitul progresiv, in contextul in care au crescut deja preturile. El a mai spus ca cei din coalitia de guvernare nu au de gand sa elimine pensiile speciale sau „sa inceteze sa tot creeze institutii…

- Ministrul PNL al Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat marti, 17 mai, la Parlament, despre intentia PSD de a introduce impozitul progresiv de la 1 ianuarie 2023, ca el nu a asistat la astfel de discutii si ca PNL tine foarte mult la cota unica. „Eu nu am asistat la astfel de discutii.…

- ”Eu nu am asistat la astfel de discutii. Ca opinie proprie, Partidul National Liberal tine foarte mult la cota unica, este parte din filosofia noastra liberala despre ceea ce trebuie sa insemne o economie si cum sprijinim mai mult mediul privat, astfel incat sa avem si o colectare foarte buna”, a spus…

- Marcel Bolos si Sebastian Burduja au depus, marti, juramantul de investitura in functiile de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, respectiv ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in fata presedintelui Klaus Iohannis.La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat presedintele…

- VIDEO: Marcel Boloș și Sebastian Burduja, cei mai noi miniștri in cabinetul Ciuca. Ce ministere vor conduce cei doi Marcel Bolos si Sebastian Burduja au depus, marti, juramantul de investitura in functiile de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, respectiv ministru al Cercetarii, Inovarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara, 11 aprilie, ca guvernanții au decis sa nu includa amanarea ratelor la banci in pachetul „Sprijin pentru Romania”, prezentat la finalul ședinței de coaliție de la Parlament, iar ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a precizat ca „aceasta masura a ramas inca…

- Liderii Coaliției de guvernare discuta masuri de sprijin pentru populație in criza energiei. Intalnirea șefilor partidelor de la guvernare se desfașoara in dimineața zilei de marți, 22 februarie. Conform unui comunicat difuzat de Guvernul Romaniei, premierul Nicolae Ciuca nu are in programul de marți…