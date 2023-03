Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, Maria Constantin a fost ceruta in casatorie de Robert Stoica la Splash! Vedete la apa. In urma cu doar cateva minute, artista de muzica populara a anunțat ca se pregatește sa devina, din nou, mireasa! Cand va avea loc marele eveniment.

- Ovidiu Andriș, proaspat confirmat pe postul de director al Filarmonicii Banatul pregatește pentru timișoreni un nou moment extrem de interesant la Sala Capitol. El propune un „Duel al managerilor”, un concert unde vor urca pe scena zece dintre directorii Filarmonicilor și Operelor din Romania. Ei revin,…

- Pentru Cristina Spatar bat clopotele de nunta, dupa ce a fost recent ceruta in casatorie, iar pregatirile pentru marele eveniment sunt in toi. Ce destinație au ales cei doi miri pentru a-și uni destinele și cum va arata petrecerea.

- Romania se pregatește de marele cutremur. Nicolae Ciuca a luat deja cateva masuri pentru seismul ce se anunța in țara. Ce s-a hotarat in privința cutremurului care ar urma sa vina in Romania.

- Cristina Spatar radiaza de fericire, iar frumoasa cantareața se pregatește sa faca marele pas la altar cu soțul ei, Vicențiu Mocanu. Cei doi au spus marele "DA!" in fața ofițerului de Stare Civila in urma cu cateva luni, iar peste puțin timp va avea loc marele eveniment. Vicențiu Mocanu știe cum sa-și…

- Dupa ce și-a amanat nunta din cauza pandemiei, Bella Santiago și Nicolae Grigore se pregatesc de nunta. Cei doi au facut cununia civila in 2017, iar in luna mai va avea loc și cea religioasa, dar și petrecerea.

- Anda Adam și Yosif Eudor și-au unit, oficial, destinele, in fața ofițerului de stare civila. Nerabdatoare, cantareața a postat și prima imagine de la fața locului. Iata cum au aratat cei doi. Eleganța este cuvantul care ii descrie cel mai bine.