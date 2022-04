Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Paris a comunicat duminica agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF - Oficiul European de Lupta Antifrauda in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri.

- Viceguvernatorul democrat al statului New York, Brian Benjamin, urmeaza sa se infatiseze in fata unui judecator marti, declara AFP servciile unui tribunal federal de la New York, dupa ce acesta s-a predat politiei in cadrul unui dosar de coruptie, scrie The New York Times (NYT), relateaza AFP, potrivit…

- Federatia Romana de Gimnastica anunta, vineri, ca nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele Europene si Mondiale de gimnastica artistica din acest an, intreceri care reprezinta etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, si solicita donatii pe internet.…

- Jean-Luc Brunel, fost asociat al agentiei Karin Models si un apropiat al miliardarului american Jeffrey Epstein decedat in 2019, a fost gasit mort in noaptea de vineri spre sambata in celula sa din inchisoarea La Sante din Paris, informeaza Parchetul parizian citat de AFP, potrivit Agerpres.…

- Al doilea tur de scrutin pentru alegerea noului presedinte al Italiei nu a reusit sa desemneze un castigator marti, prelungind incertitudinea cu privire la viitorul premierului Mario Draghi si al guvernului sau, comenteaza AFP preluat de agerpres. Mai mult de jumatate dintre cei aproximativ 1.000…