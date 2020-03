Marile magazine aplică noile reguli de prevenție a răspândirii COVID-19 REȘIȚA – Deși pentru cei intorși acasa, la Reșița, din alte localitați din țara, a fost o noutate sa constate ca nu se mai intra in supermarketuri ca pana acum, toți recunosc ca masurile de intrare in numar restrans a cumparatorilor sunt binevenite! Cei mai mulți sunt atenți chiar la pastrarea distanței de cel puțin 1 metru intre ei, unii au manuși de cauciuc, alții folosesc intens gelurile dezinfectante, care oricum nu se mai gasesc de cateva zile, alții poarta maști. In timp ce stau afara, sa le vina randul, mai ales cei de varsta a III-a, au devenit nostalgici și au inceput sa-și aduca aminte… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Chiar daca in acest moment nu este confirmata transmiterea susținuta pe scara larga a noului coronavirus, autoritațile au adoptat deja punerea in aplicare a unor masuri specifice Scenariului 3! Direcția de Sanatate Publica din Caraș-Severin informeaza populația, printr-un comunicat de ultima…

- Beneficiarii de fonduri nerambursabile naționale și europene iși vor reorganiza activitațile din contractele de finanțare, pentru limitarea raspandirii efectelor coronavirusului COVID-19, a decis, joi seara, Comitetul pentru situații de urgența. Masurile vin in contextul in care o serie de firme care…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a dispus mai multe masuri de preventie privind imbolnavirea si limitarea raspandirii noului coronavirus, COVID 19.Taximetristii constituie una dintre categoriile cele mai expuse, astfel incat, in urma unei intalniri care a avut loc cu reprezentantii…

- Pentru limitarea propagarii virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurari de Sanatate Dambovița adreseaza asiguraților, angajatorilor si altor terti rugamintea de a limita, pe cat posibil, deplasarea la ghișeele instituției, context in care va recomandam sa folositi mijloacele de comunicare…

- Coronavirusul continua sa creeze probleme inclusiv in Romania, deși numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 nu a crescut in țara noastra. Masurile de prevenire sunt cele mai la indemana, spun medicii, care recomanda sa fie respectate intru totul. Ce se intampla, insa, daca ați calatorit in strainatate,…

- Primarul Decebal Fagadau a anuntat ieri ca in aceste zile se ia legatura cu reprezentantii scolilor din municipiul Constanta, pentru a afla de la acestia ce nevoi au pentru a putea respecta regulile de igiena si curatenie in contextul raspandirii coronavirusului."Nu facem politica pe acest subiect,…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, in calitatea sa de vicepreședinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Sectorului 2 al Municipiului București a stabilit astazi masurile privind combaterea posibilei epidemii de COVID 19. Viceprimarul a decis montarea dispenserelor cu…

- Epidemia de coronavirus l-a atins și pe un concetațean de-al nostru. Primul roman confrimat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus se afla pe vasul de croaziera aflat in carantina in Japonia.