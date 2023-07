Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din data de 28 iunie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Antonio și Maria se gandeau sa plece intr-o binemeritata vacanța, dar Maria avea sa afle cateva lucruri interesante din viața amoroasa a lui Antonio.

- Hatice a decis sa inchida ușa primei cabine din baie dupa ce Maria a folosit-o. S-a intamplat dupa revolta fetelor la adresa iubitei lui Antonio, care a refuzat sa participe la curațenie. Iata cum s-a ajuns aici.

- Subiectul veridicitații relației dintre Maria și Antonio a continuat sa fie dezbatut de o parte dintre concurenții sezonului 7 Mireasa. In emisia live de pe 21 iunie 2023 au fost difuzate imagini cu momentul in care Maria a rabufnit.

- Ediția din data de 14 iunie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Antonio și Maria au avut parte de un super date in afara casei Mireasa. Antonio a facut marele pas și a cerut-o pe Maria in casatorie.

- Camerele au surprins o discuție neașteptata intre trei concurenți din casa sezonului 7 Mireasa, dupa scandalul de proporții dintre Roberto, Antonio și Dani. Iata ce au vorbit aceștia despre evenimentul care a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Dupa ce s-au desparțit, iar Antonio a avut o relație cu Giulia, se pare ca dragostea este mai puternica. Intre foștii iubiți a avut loc un sarut pasional ce a fost intens discutat in timpul emisiunii.

- Antonio a avut un weekend incarcat in casa Mireasa. Dupa ce a avut parte de un sarut cu Maria, tanarul s-a apropiat de Giulia, spre uimirea celorlalți concurenți. Și fosta iubita a lui Zain s-a aratat interesata de baiat.

- in ediția din data de 11 aprilie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, in timpul unei pauze publicitare, Maria și Antonio se focusau pe tradiționala lor tachinare. De acolo și pana la discuții inconfortabile nu a fost mult. Antonio iși dorește sa plece acasa, dar Maria nu pare a il susține in aceasta…