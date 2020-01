Maria, Regina Romaniei, inca poate fi vazut la cinema - programul pana pe 9 ianuarie Filmul "Maria, Regina Romaniei" inca mai ruleaza in cinematografele din tara, iar cei interesati sa il vada pot consulta mai jos programul proiectiilor pe orase, cinematografe, zile si ore de difuzare, pentru saptamana 3 ianuarie - 9 ianuarie.



Productia Abis Studio prezinta rolul decisiv pe care Regina Maria l-a avut in salvarea granitelor Romaniei, in 1919, la Conferinta de pace de la Paris.



Realizat dupa ideea lui Brigitte Drodtloff, alaturi de coscenarista Maria-Denise Theodoru, scenariul a fost adaptat pentru marele ecran de Ioana Manea, alaturi de regizorul Alexis Sweet… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

