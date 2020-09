Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova , Dan Nistor, a prins curaj dupa succesul inregistrat duminica seara, pe teren propriu, 2-0 cu Astra Giurgiu. El a spus ca diferenta de valoare dintre cele doua echipe a fost evidenta. Nistor a garantat totodata ca jocul echipei sale va fi din ce in ce mai…

- Cristiano Bergodi (55 de ani), antrenor CS U Craiova, a comentat infrangerea echipei sale, scor 1-3 cu CFR Cluj, care a adus titlul in curtea ardelenilor. „Nu e un moment incomod, nici dificil. Trebuie sa știi sa pierzi, s-a intamplat ca am pierdut titlul, dar nu e problema. Ceea ce am facut pana acum…

- LPF a trimis la UEFA o solicitare in care intreaba cum trebuie sa se procedeze cu meciul Astra - Craiova. Amanata de mai multe ori din cauza cazurilor de coronavirus, partida nu se mai poate disputa pana luni, cand e programat meciul decisiv pentru titlu, Craiova - CFR, de la 20:30. Luni e ultima zi…

- Cristiano Bergodi (55 de ani), antrenorul liderului Craiova, susține ca oltenii n-au fost afectați de cazurile de COVID-19 aparute in club, iar cele doua-trei zile fara antrenamente au picat la momentul oportun. Craiova da detalii despre starea celor infectați cu noul coronavirus: „Ii așteptam cat mai…

- Craiova se pregatește de sarbatoare! Victoria cu FC Botoșani, scor 2-0, a apropiat și mai mult echipa lui Cristiano Bergodi de titlu, iar emulația din Oltenia e fara precedent. CALCULE TITLU LIGA 1. Craiova e la mana ei, dar FCSB ii poate oferi titlul pe tava! Inclusiv foștii jucatori ai alb-albaștrilor…

- Craiova a caștigat cu 2-1 meciul cu FC Botoșani și e pe locul 2 in Liga 1. Bania abordeaza derby-ul contra CFR-ului cu un moral bun, un cuplu Nistor - Cicaldau ce funcționeaza din ce in ce mai bine și un Koljici imperial. Problema: incertitudinile din aparare. CFR Cluj – Craiova se joaca duminica, de…

- Elvir Koljic, atacantul bosniac al Craiovei, doua goluri cu Astra, scro 2-1, a reamintit de golgeterul din sezonul trecut. ”Eliberat” de accidentari, el și-a recapatat sangele rece și pofta de gol specifice unui clasic numar 9. Așa cum a recunoscut și antrenorul Cristiano Bergodi, Craiova mai are destule…

- Universitatea Craiova a invins-o pe FC Viitorul cu scorul de 2-1 (1-1), sambata, intr-un meci amical de fotbal disputat Baza sportiva Lunca Jiului din Craiova, potrivit site-ului clubului din Banie. Cristian Barbut a marcat ambele goluri ale Universitatii (min. 38 si 81), dupa ce brazilianul…