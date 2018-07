Marea fâsâială! Iohannis se face preș în fața dezastrului DNA In timp ce Laura Codruta Kovesi preaslaveste institutia in fruntea careia inca se mai afla, DNA a incasat o noua lovitura. De la inceputul acestui an, procurorii au inregistrat peste 200 de achitari in dosarele pe care le-au instrumentat. In timp ce Iohannis inca citeste, noi asteptam ca procurorii sa fie cercetati pentru neprofesionalism, ca mai apoi sa fie exclusi din magistratura pentru activitatea prin care au nenorocit sute de vieti. DNA, una dintre institutiile de forta ale statului se dovedeste pe zi ce trece a fi un pericol pentru orice om, o institutie ce sacrifica vieti pentru a se… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

