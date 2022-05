Marea Britanie livreaza o flota compusa din 13 vehicule blindate de protectie in Ucraina pentru a evacua civilii din regiunile asediate din estul tarii, a anuntat guvernul britanic, relateaza BBC. Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a declarat ca transportul va ”ajuta la protejarea ucrainenilor nevinovati care incearca sa fuga din fata bombardamentelor rusesti si […] The post Marea Britanie trimite Ucrainei vehicule blindate pentru evacuarea civililor din regiunile asediate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .