- Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson a castigat o victorie istorica in circumscriptia electorala Hartlepool, unde un candidat al sau obtine mandatul de deputat pentru prima data dupa mai bine de 50 de ani in acest bastion laburist din nord-estul Angliei, potrivit

- Magazinele neesențiale, saloane de infrumusețare și salile de sport s-au redeschis de luni in Anglia și Țara Galilor, intr-o prima etapa importanta de relaxare a masurilor dupa patru luni de carantina, scrie BBC. De asemenea, terasele și restaurantele vor primi clienți in spații deschide.Peste 32 de…

- In perioada urmatoare, teste rapide anti-COVID-19 vor fi oferite pe scara larga tuturor rezidentilor din Anglia care vor sa se testeze in centre locale special amenajate, precum si in scoli si in sediile unor companii, a anuntat luni guvernul britanic.Pana la aceasta dispozitie, disponibilitatea testelor…

